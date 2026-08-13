ارادتمندان خاندان نبوت و اهل‌بیت (ع) در استان قزوین با برپایی دسته عزاداری در خیابان‌ها، در سوگ شهادت امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، خیابان‌های استان شاهد حضور پرشور مردم و دوستداران اهل‌بیت (ع) بود.

دسته‌های عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان‌های شهر به حرکت درآمدند و عزاداران با سینه‌زنی، زنجیرزنی و نوحه‌خوانی، در سوگ شهادت امام هشتم (ع) به عزاداری پرداختند.

فضای خیابان‌ها در این مراسم با نوای نوحه و مرثیه در سوگ امام رضا (ع) همراه بود و مردم با حضور در این آیین مذهبی، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) نشان دادند.

این مراسم با حضور خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان برگزار شد و جلوه‌ای از دلدادگی مردم به امام رضا (ع) و فرهنگ اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت.