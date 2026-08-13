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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از رشد ۸۸ درصدی پوشش بیمهای باغها و نخیلات استان خبر داد
جواد سلطانی کاظمی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان عنوان کرد: سطح بیمه این محصولات در سال ۱۴۰۵ به ۳۶ هزار و ۹۰۱ هکتار افزایش یافته و خوزستان در این شاخص به رتبه دوم کشور رسیده است.
وی با اشاره به افزایش سطح پوشش بیمهای باغها و نخیلات خوزستان گفت: سطح بیمه این محصولات در سال ۱۴۰۵ به ۳۶ هزار و ۹۰۱ هکتار رسیده است، در حالی که این میزان در سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۶ هکتار بود.
وی افزود: افزایش سطح بیمه محصولات باغی نشاندهنده رشد ۸۸ درصدی پوشش بیمهای و ارتقای جایگاه خوزستان به رتبه دوم کشور در این زمینه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بیشترین سطح پوشش بیمهای محصولات باغی استان مربوط به نخیلات است که مجموع آن به ۲۹ هزار هکتار میرسد.
سلطانی کاظمی ادامه داد: شهرستان شادگان با ۱۶ هزار و ۸۳۶ هکتار، آبادان با ۱۰ هزار و ۴۶۹ هکتار و خرمشهر با ۹۴۶ هکتار، بیشترین سطح بیمه نخیلات استان را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیمه محصولات کشاورزی را یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان دانست و افزود: سال گذشته ۴۲۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از آتشسوزی به باغداران خسارتدیده در شهرستان آبادان پرداخت شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تأکید کرد: افزایش پوشش بیمهای میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک تولید و حمایت از کشاورزان و باغداران در برابر حوادث و خسارتهای ناشی از عوامل طبیعی داشته باشد.