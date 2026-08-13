همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، مردم استان فارس با برگزاری آیین‌های مختلف عزاداری، در سوگ هشتمین امام شیعیان به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) در شیراز، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، میزبان دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی بود.

عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های عزا و با نوای نوحه و سینه‌زنی، خود را به سومین حرم اهل‌بیت (ع) رساندند تا در جوار حضرت احمدبن‌موسی (ع)، شهادت برادر بزرگوارشان، امام رضا (ع)، را تسلیت بگویند.