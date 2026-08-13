فارس در سوگ امام رئوف ؛ از سومین حرم اهلبیت (ع) تا شهرهای استان
همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، مردم استان فارس با برگزاری آیینهای مختلف عزاداری، در سوگ هشتمین امام شیعیان به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حرم مطهر حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) در شیراز، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، میزبان دستههای عزاداری و هیئتهای مذهبی بود.
عزاداران با در دست داشتن پرچمهای عزا و با نوای نوحه و سینهزنی، خود را به سومین حرم اهلبیت (ع) رساندند تا در جوار حضرت احمدبنموسی (ع)، شهادت برادر بزرگوارشان، امام رضا (ع)، را تسلیت بگویند.
آیینهای عزاداری امام رضا (ع) در شهرستانهای مختلف فارس نیز مردم با برگزاری مجالس سوگواری، دستههای عزاداری و آیینهای مذهبی، در سوگ امام هشتم به عزاداری پرداختند.