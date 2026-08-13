مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی این سازمان به ورزشگاه یادگار امام (ره) برای تماشاگران بازی تراکتور – پیکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرخ جلالی گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های تراکتور و پیکان از دیدار‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

جلالی ادامه داد: تماشاگران محترم اعم از آقایان و بانوان می‌توانند از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق مبادی فوق با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه کنند. بازی بین تیم‌های تراکتور و پیکان روز جمعه ۲۳ مرداد ماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.