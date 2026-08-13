رئیس جمهور آمریکا، پس از راه‌اندازی یک سرویس اشتراکی که در ازای دریافت ماهانه تا صد هزار دلار، دسترسی زودهنگام به پیام‌های او در شبکه اجتماعی تروث سوشال را فراهم می‌کند، با شکایتی قضایی به اتهام فساد، روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از گاردین، دونالد ترامپ پس از راه‌اندازی یک سرویس اشتراکی که در ازای دریافت ماهانه تا صد هزار دلار، دسترسی زودهنگام به پیام های او در شبکه اجتماعی تروث سوشال را فراهم می‌کند، با شکایتی قضایی به اتهام فساد، روبه‌رو شده است.

این شکایت در دادگاه منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه جنوبی نیویورک از سوی نشریه «اینترسپت» و «بنیاد آزادی مطبوعات» علیه ترامپ، دو تن از دستیارانش و دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ثبت شده است.

این شکایت سرویس «تروث ای‌پی‌آی» (Truth API) را هدف قرار داده است؛ سرویس داده پولی که اول اوت از سوی شرکت «ترامپ مدیا اند تکنولوژی گروپ»، مالک تروث سوشال، راه‌اندازی شد. شاکیان این سازوکار را «بی‌سابقه، فاسد و مغایر با قانون اساسی» توصیف کرده‌اند.

این سرویس به مشترکان پولی امکان می‌دهد پیام های ده حساب کاربری پرمخاطب این سکو، از جمله حساب شخصی ترامپ، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، و دیگر مقام‌های ارشد را زودتر از عموم کاربران مشاهده کنند. هزینه اشتراک این سرویس ماهانه صد هزار دلار است و در صورت تعهد سه‌ساله، به ۶۰ هزار دلار در ماه کاهش می‌یابد.

کاخ سفید و شرکت ترامپ مدیا بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این شکایت پاسخ ندادند.

ترامپ سابقه استفاده از تروث سوشال برای انتشار اخبار اثرگذار بر بازار، از جمله درباره تعرفه‌ها و جنگ با ایران، را دارد؛ موضوعی که در مواردی موجب نوسان قیمت سهام و نفت شده است. کوین مک‌گورن، مدیرعامل موقت ترامپ مدیا، این سرویس را راهی برای دسترسی سریع کسب‌وکارها به «اثرگذارترین پیام‌های بازار» این سکو توصیف کرده و آن را محصولی با «حاشیه سود بالا» و منبعی «پایدار و قابل توجه» برای درآمدزایی دانسته است.

راه‌اندازی این سرویس پس از آن صورت گرفت که آدام شیف و الیزابت وارن، دو سناتور دموکرات، از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستند ، بررسی کند آیا این سرویس نوعی دستکاری بازار به نفع افراد دارای اطلاعات داخلی و به زیان سرمایه‌گذاران عادی محسوب می‌شود یا خیر.

بر اساس متن شکایت، شرکت ترامپ مدیا در ۱۰ اوت اعلام کرد: این سرویس تاکنون بیش از ۱۰ مشترک دارد که گفته می‌شود برخی از آنها رسانه‌های مالی و شرکت‌های فعال در معاملات پربسامد هستند.

همچنین این شرکت در حال بررسی اعطای مجوز استفاده از این داده‌ها به بازارهای پیش‌بینی است و هم‌زمان تلاش می‌کند ابزارهای شخص ثالثی را که امکان استخراج و بایگانی پیام‌های ترامپ را فراهم می‌کنند، مسدود کند.

شاکیان استدلال می‌کنند رئیس‌جمهور آمریکا، که همچنان بزرگ‌ترین سهامدار ترامپ مدیا با سهمی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار است، از فروش دسترسی ویژه به اطلاعاتی که در چارچوب مسئولیت رسمی خود تولید می‌کند، به‌طور شخصی سود می‌برد.

این شکایت همچنین درباره حفظ سوابق تاریخی ابراز نگرانی کرده است. مشترکان Truth API به آرشیوی از پیام‌های منتشرشده از سال ۲۰۲۲، از جمله پیام‌هایی که بعداً حذف یا ویرایش شده‌اند، دسترسی دارند.

در همین حال، مک‌گورن گفته است شرکت قصد دارد «تا حد امکان کار را برای کسانی که مستقیماً از ما استفاده نمی‌کنند، دشوار کند.»

شاکیان از دادگاه خواسته‌اند این سازوکار را غیرقانونی اعلام کند و دولت را از اتکا به تروث سوشال به‌عنوان تنها بستر انتشار اطلاعیه‌های رسمی، تا زمانی که دسترسی ترجیحی به این اطلاعات را به فروش می‌رساند، منع کند.