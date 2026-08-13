\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u060c \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0631\u0627\u0633 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f.\n