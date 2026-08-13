ضرورت واگذاری عادلانه شرکتهای دولتی و حل مشکلات کارگران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر ضرورت واگذاری شرکتهای دولتی با قیمت واقعی و تمرکز بر حفظ حقوق طبقه کارگر و گروههای آسیبپذیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیتالله عبداللهی در خصوص اولویتهای پیشروی سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریت جدید گفت: اولین کار مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی باید واگذاری شرکتهای دولتی باشد. البته به قیمتی عادلانه، نه اینکه اموال مردم با قیمت پایین واگذار شود. در ابتدا باید این شرکتها جمعوجور شوند.
وی افزود: ماهیت ایجاد سازمان تأمین اجتماعی خدمت به مردم است. این سازمان باید بیشتر قشر ضعیف و کارگر را مدنظر داشته باشد، نه اینکه شرکتهای زیانده را نگه دارد و سپس بیمه کارگران را قطع کند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی تاکنون فقط اسم تأمین اجتماعی را داشته است. کارگران ساختمانی، قالیبافان و همه قشرهای ضعیف باید تحت حمایت واقعی این سازمان قرار بگیرند.
ضرورت استفاده از نیروهای توانمند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مدیریت جدید باید افرادی که واقعاً توانایی دارند بهکار گرفته شوند؛ نه اینکه افراد صرفاً برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر به این سازمان منتقل شوند. امروز اکثر کارکنان دولت خواستار انتقال به تأمین اجتماعی هستند. اولویت اول باید حل معضل شرکتهای تابعه باشد.
وی با اشاره به انتصاب غلامحسنی محمدی به عنوان مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای محمدی سابقه فعالیت در سازمان فنی و حرفهای دارد و امیدواریم با حضور وی تغییر و تحولی در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود. ضمنا مجلس از رئیس جدید این سازمان حمایت خواهد کرد.