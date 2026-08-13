در حال حاضر ۳۵۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت احداث چهار هزار و پانصد و نود و هشت مگا وات دارای پروانه فعالیت در استان سمنان هستند که ۲۴۶ مگا وات از این ظرفیت به شبکه سراسری برق متصل شده است.