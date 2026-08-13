\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646\u0627\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0648\u0631\u0648\u062f \u067e\u0648\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0648\u0631\u0633 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0641\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627