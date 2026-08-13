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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اعلام ورود بیش از نیم میلیون گردشگر به شهرستان سرعین در هفته جاری، از خدماترسانی مطلوب به مسافران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلیل جباری در بازدید میدانی از خدماترسانی به گرشگران ورودی به استان در شهرستان سرعین، گفت: برابر برآوردها و آمارهای موجود طی سه روز گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شهرستان سرعین شده و این درحالی است که در هفته جاری بیش از نیم میلیون گردشگر در این شهر توریستی حضور پیدا کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در همین راستا جلسه فوقالعاده ستاد خدمات سفر شهرستان سرعین صبح امروز با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد و ضمن ارائه گزارش توسط دستگاههای عضو ستاد، مسائل و مشکلات احتمالی در خدماترسانی به گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به بازدیدهای میدانی و نظارت دقیق دستگاهها بر نحوه خدماترسانی، تاکید کرد: خوشبختانه مشکل خاصی در خدماترسانی به گردشگران وجود ندارد و تمامی واحدهای اقامتی، تاسیسات گردشگری و صنوف فعال در سرعین نهایت تلاش خود را در راستای میزبانی شایسته از گردشگران انجام میدهند.
جباری با اعلام اینکه ضریب اشغال همه مراکز اقامتی رسمی تحت پوشش میراثفرهنگی به اضافه میهمانسرای ادارات و مدارس طی شبهای اخیر در شهرستان سرعین صد درصد بوده و گردشگران از مراکز غیر رسمی و کمپهای چادری نیز استفاده کردهاند، ادامه داد: در حالی که جمعیت ساکن شهر توریستی سرعین ۵ هزار نفر است، در برخی از روزهای اخیر شاهد حضور گردشگران به میزان بیش از ۴۰ برابر جمعیت شهر هستیم و خدماترسانی به این تعداد مسافر کار دشواری است که با همت مردم سرعین و مسئولان مرتبط ممکن میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: مشکلی در توزیع اقلام ضروری به ویژه نان در سطح شهرستان وجود ندارد و مراکز اقامت اضطراری مانند سالنهای ورزشی و مساجد نیز برای شرایط اضطرار آماده خدماترسانی هستند.