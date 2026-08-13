\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u06f2\u06f8 \u0635\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u06af \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u0639\u0638\u0645 (\u0635)\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc (\u0639) \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\n