اجرای رایگان واکسیناسیون تببرفکی در دامداریهای روستایی و عشایری استان یزد
رئیس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی استان یزد: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در استان یزد از پانزدهم مردادماه آغاز شده و تا پانزدهم مهرماه ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
، رئیس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی استان یزد روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی همزمان با سراسر کشور در استان یزد از پانزدهم مردادماه آغاز شده و تا پانزدهم مهرماه ادامه خواهد یافت.
سید مهدی موسویپور با بیان اینکه این طرح در دامداریهای روستایی و عشایری استان اجرا میشود، افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از بیماری تب برفکی و افزایش سطح ایمنی دامها است.
وی همچنین از اجرای همزمان واکسیناسیون واحدهای صنعتی دامداری خبر داد و گفت: در این واحدها نیز با تهیه واکسن و به منظور ایجاد ایمنی یکنواخت در دامداریها، عملیات واکسیناسیون انجام خواهد شد.
رئیس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی استان یزد خاطرنشان کرد: دامداران و شهروندان میتوانند برای گزارش بیماری، هماهنگی با اکیپهای دامپزشکی و انجام واکسیناسیون با شماره تلفن چهاررقمی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تماس بگیرند.