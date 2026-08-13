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رییس مرکز بهداشت شادگان استان خوزستان از جمعآوری بیش از ۳۵٠ کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مهرنوش مجدیان اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شادگان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهرستان بازدید به عمل آوردند.
وی افزود: در این بازدیدها شرایط بهداشت فردی کارکنان، نظافت محیط کار، رعایت بهداشت تجهیزات و نگهداری صحیح مواد غذایی و رعایت زنجیره سرد به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
مجدیان بیان کرد: کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شادگان در بازدیدهای بعمل آمده، بیش از ۳۵٠ کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف انسانی شامل ماالشعیر، چیپس و لواشک را شناسایی و جمعآوری کردند.
مجدیان ادامه داد: بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت به صورت ۲۴ساعته آماده دریافت شکایات مردمی است.
شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان زیر نظر خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.