به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مهرنوش مجدیان اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شادگان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهرستان بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: در این بازدید‌ها شرایط بهداشت فردی کارکنان، نظافت محیط کار، رعایت بهداشت تجهیزات و نگهداری صحیح مواد غذایی و رعایت زنجیره سرد به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

مجدیان بیان کرد: کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شادگان در بازدید‌های بعمل آمده، بیش از ۳۵٠ کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف انسانی شامل ماالشعیر، چیپس و لواشک را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

مجدیان ادامه داد: بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت به صورت ۲۴ساعته آماده دریافت شکایات مردمی است.

شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر نظر خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.