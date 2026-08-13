به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام صمد دخت مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آذرشهر گفت:مقاومت ایران در جنگ با آمریکا هیمنه استکباری این دشمن متجاوز را شکست و این پیروزی مرهون خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدا و جان فشانی رزمندگان است.

وی افزود:شهدا پرورش یافته مکتب عاشورا هستند و پاداش مجاهدت خویش را با خدا معامله کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آذرشهر افزود:امنیت کشور ما مرهون خون پاک شهداست و ما باید قدردان امنیت، عزت و استقلال کشورمان باشیم.