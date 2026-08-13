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رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از برگزاری سومین دوره مسابقات ملی ارائه سه دقیقهای «سدید» با هدف تقویت مهارتهای ارتباطی و ترویج گفتمان علم در بین دانشجویان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی روز پنجشنبه اظهار کرد: این رویداد علمی و فرهنگی در دو بخش «کتاب» و «پژوهشهای علمی» شامل پایاننامه (کارشناسی ارشد و دکتری)، مقاله، طرح پژوهشی و اختراع برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مسابقات فرصتی برای کاربردیکردن تحقیقات دانشجویی و تقویت ایدهپردازی است، افزود: تمامی دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین فارغالتحصیلانی که حداکثر دو سال از تاریخ دانشآموختگی آنها گذشته است، میتوانند در این رویداد شرکت کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل تصریح کرد: در بخش کتاب، اولویت با آثاری است که متناسب با نیازهای کشور، مروج آموزههای فرهنگی ایرانی-اسلامی و یا دارای تأثیرگذاری علمی و تاریخی باشند.
اوچی اردبیلی اضافه کرد: در بخش پژوهشی نیز آثار ارائهشده باید در دوران دانشجویی یا حداکثر ۲ سال پس از آن به ثمر رسیده و دارای مستندات معتبر باشند.
وی از در نظر گرفتن جوایز نقدی برای برگزیدگان مرحله استانی خبر داد و گفت: نفرات برتر این مرحله به مسابقات ملی «سدید» راه خواهند یافت.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با دعوت از دانشجویان و دانشآموختگان واجد شرایط برای ثبتنام در این مسابقات افزود: علاقهمندان میتوانند تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه رویتاب به نشانی [https://www.roytab.ir/Default/GenerateForm/۷۵۳](https://www.roytab.ir/Default/GenerateForm/۷۵۳) ثبتنام کنند.
به گفته اوچی مسابقات بخش استانی در هفته پایانی شهریورماه برگزار میشود و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۴۵۳۳۷۴۹۵۰۷ (داخلی ۱۱۷) یا شماره همراه ۰۹۹۹۹۵۳۱۱۷۳ تماس گرفته و یا به کانال اطلاعرسانی این مسابقات در پیامرسان ایتا به نشانی @Ard۳MT مراجعه کنند.