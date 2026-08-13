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بیش از ۳۱ هکتار از مراتع کلیلاق در بخش بالاولایت شهرستان باخرز دچار حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار بالاولایت باخرز گفت: اراضی مرتعی کلیلاق در حوالی روستای همتآباد، از توابع بخش بالاولایت این شهرستان، دچار آتشسوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه، سطحی بالغ بر ۳۱ هکتار از مراتع طعمه حریق شد.
احسان زنگنه چکنی افزود: آتشسوزی مراتع سختگذر کلیلاق با تلاش ۱۵ نفر از دوستداران محیط زیست، شامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری باخرز و اهالی روستای عَلیَک شهرستان زاوه، پس از ساعتها عملیات اطفای حریق و مهار شد.
وی ادامه داد: علت آتشسوزی در دست بررسی توسط کارشناسان قرار دارد؛ اما با توجه به فصل گرما و افزایش خطر حریق، مردم و دامداران نسبت به روشن کردن آتش در طبیعت نهایت احتیاط را به عمل آورند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل شعلهها اطمینان حاصل کنند.
وی با اشاره به روشهای مهار حریق در مراتع بیان کرد: مراتع کلیلاق در دسته جنگلهای غیرانبوه و با پوشش پراکنده گیاهی و بوتهزار قرار میگیرد که به همین علت، این آتشسوزی از نوع سطحی ارزیابی میشود و خاموش کردن حریق با کمک کوبیدن به وسیله بیلهای دستهبلند و پاشیدن خاک امکانپذیر است.
زنگنه چکنی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ یک از نیروهای حاضر در عملیات مهار آتش دچار آسیب نشدند، گفت: به منظور پیشگیری از حوادث اینچنینی در عرصههای طبیعی، دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران و دهیاریها در آمادگی کامل قرار دارند.
وی افزود: منطقه شکار ممنوع کلیلاق با ۳۵ هزار هکتار وسعت در محدوده مشترک شهرستانهای باخرز، تربت جام، زاوه و فریمان قرار دارد که منتهیالیه شمال غرب باخرز، شامل روستاهای همتآباد، بایی، سورستان و سُنقرآباد در بخش بالاولایت، به این منطقه ختم میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تقویت پوشش گیاهی منطقه در پی بارشهای بهاره، افزایش درجه حرارت هوا در تابستان باعث خشکیدگی علوفه در مراتع میشود که مردم، دامداران، بهرهبرداران منابع طبیعی و گردشگران بایستی از انداختن ته سیگار یا کبریت روشن بر روی زمین، افروختن آتش به منظور تفریح و حتی رها کردن شیشه شکسته و لیوان در طبیعت خودداری کنند.
شهرستان باخرز بیش از ۵۲ هزار هکتار عرصه طبیعی و زیستمحیطی دارد.