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بیمه کشاورزی؛ مُسکن یا درمان

پرداخت غرامت خسارت‌های تائید شده کشاورزان هفتگی شده است. به گفته قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، این رویکرد جدید علاوه بر افزایش نظم در امور مالی صندوق، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر کشاورزان خسارت دیده را فراهم می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۷:۱۲
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برچسب ها: بیمه کشاورزی ، صندوق بیمه کشاورزی ، کشاورزان خسارت دیده ، کشاورزان
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