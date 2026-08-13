تیم پارسای شوش نماینده استان خوزستان در نخستین مرحله لیگ برتر جاده کشور، به مقام سوم تیمی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، نخستین مرحله مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده کشور پنجشنبه ۲۲ مرداد به میزبانی شهر گلپایگان برگزار شد و نماینده خوزستان با کسب دو عنوان سومی، عملکرد موفقی در این رقابت‌ها داشت.

در بخش انفرادی رده نوجوانان، مهدی حیاری، ورزشکار شوشی، با عملکردی قابل توجه موفق شد مقام سوم را از آن خود کند.

همچنین تیم پارسای شوش از خوزستان در مجموع رقابت‌های رشته استقامت به مقام سوم تیمی دست یافت تا نخستین مرحله لیگ برتر جاده کشور را با دو عنوان ارزشمند به پایان برساند.

همچنین لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده کشور در سه مرحله برگزار می‌شود و پس از مرحله نخست در گلپایگان، دو مرحله دیگر در جلفای تبریز و کرمان برگزار خواهد شد.