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با حضور خانواده معظم شهدا، مردم و مسئولان، یادواره ۳۲ شهید روستای صدرآباد شهرستان زرندیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سی و دومین یادواره ۳۲ شهید روستای صدراباد بخش زاویه شهرستان زرندیه برگزار شد.
در این یادواره یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه شهدا جان خود را فدا کردند تا آبرو و امنیت در کشور پابرجا باشد، گفت: نباید با روزمرگیها و تنگناها از یاد و خاطره شهیدان غفلت کرد.
سردار محمد احمدیان افزود: بصیرت و شناخت دشمن زمان یکی از سفارشهای مهم بیشتر شهدا و ایثارگران است و امروز باید با تاسی از ولایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، در راستای تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی گام برداشت.
او ابراز داشت: حفظ شعائر دینی و پاسداری از ارزشهای اسلامی و اعتقادی دیگر هدف روشن شهدا بود که امروز هم مجاهدان سنگر اسلام راستین در خط نبرد و جنگ نرم با دشمنان نقش آفرینی میکنند..