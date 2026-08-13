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دفتر فدرال محیط زیست سوئیس اعلام کرد: بین یک آوریل تا ۳۱ ژوئیه، حدود یکپنجم ایستگاههای پایش، پایینترین سطح آب را برای این موقع از سال ثبت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به گزارش خبرگزاری آناتولی، رودخانهها و جویبارها در سراسر سوئیس به سطوح بسیار پایینی رسیدهاند، چراکه خشکسالی این کشور را فرا گرفته است.
خبرگزاری سوئیس اینفو به نقل از خبرگزاری کیستون-اسدیای گزارش داد: خشکسالی ادامهدار باعث شده است سطح آب در سراسر سوئیس به پایینترین حد رکوردی برسد، به طوری که دفتر فدرال محیط زیست (FOEN) سطوح پایین تاریخی را در ۱۱ ایستگاه پایش ثبت کرده است.
بر اساس اعلام دفتر فدرال محیط زیست، سطح آب در بسیاری از آبراهههای شمال آلپ به قدری پایین است که چنین سطوحی تنها یک بار در هر دو تا ۱۰ سال رخ میدهد، و در برخی موارد تنها یک بار در هر ۳۰ تا ۱۰۰ سال یا حتی کمتر رخ میدهد.
علاوه بر رودخانهها و جویبارها، دریاچهها نیز تحت تأثیر موج گرما و خشکسالی قرار گرفتهاند و سطح آب در دریاچه کنستانس، دریاچه والن، دریاچه زوریخ، دریاچه زوگ و دریاچه ماگیوره به شکل استثنایی پایین است.
دفتر فدرال محیط زیست گفت: سوئیس همچنان «منابع آب فراوانی» دارد، اما هشدار داد تغییرات اقلیمی در دسترس بودن آنها را تغییر خواهد داد.