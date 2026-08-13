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«محفل ستارهها» که ویژه مخاطبان کودک و نوجوان تولید میشود، در سه فصل گذشته با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه بوده و علاوه بر کودکان و نوجوانان، خانوادهها و مخاطبان در ردههای سنی مختلف نیز با این برنامه همراه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میزبانان این فصل همچون فصل گذشته، حجتالاسلام سیدکاظم روحبخش، حسنین الحلو، حامد شاکرنژاد و احمد ابوالقاسمی هستند و سبطین غلامحسین، قاری و مداح بینالمللی اهل کشور پاکستان، نیز به جمع میزبانان فصل چهارم اضافه شده است.
این سری از برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از روز شنبه، همزمان با اول ماه ربیعالاول، ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما پخش می شود.