آغاز دهه «تکریم مساجد و ترویج فرهنگ نماز» در استان یزد
مدیر ستاد اقامه نماز استان یزد از برنامهریزیهای این ستاد برای توسعه فرهنگ نماز در دهه «تکریم مساجد و ترویج فرهنگ نماز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
حجتالاسلام موسوی، مدیر ستاد اقامه نماز استان یزد، از آغاز دهه تکریم مساجد و ترویج فرهنگ نماز از چهارشنبه ۲۱ مردادماه خبر داد و گفت: این دهه تا ۳۰ مردادماه که به نام روز مسجد نامگذاری شده است، ادامه دارد.
حجتالاسلام موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در آستانه دهه تکریم مساجد و ترویج فرهنگ نماز قرار داریم؛ این دهه از چهارشنبه ۲۱ مردادماه آغاز میشود و تا ۳۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ مردادماه، سالروز آتش زدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی است، افزود: این روز به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بهعنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.
مدیر ستاد اقامه نماز استان یزد با بیان اینکه در این دهه فعالیتهای مختلفی در مساجد بهویژه برای ترویج فرهنگ نماز برنامهریزی شده است، خاطرنشان کرد: برنامههایی نیز به امامان جماعت محترم ادارات، مساجد و سایر اماکن و همچنین هیئت امنای مساجد ابلاغ شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله در این دهه بتوانیم هم در راستای تقویت فعالیتهای مساجد و هم توسعه فرهنگ نماز گامهای مؤثری برداریم.