موسسه بهداشت عمومی آلمان اعلام کرد: تاکنون در سال جاری حدود ۱۲۵۰۰ نفر در آلمان بر اثر عوامل مرتبط با گرما جان باخته‌اند، که بالاترین میزان تلفات سالانه از زمان شروع ثبت این آمار در سال ۲۰۱۶ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از آناتولی، موسسه بهداشت عمومی آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد تاکنون در سال جاری حدود ۱۲۵۰۰ نفر در آلمان بر اثر عوامل مرتبط با گرما جان باخته‌اند که بالاترین میزان تلفات سالانه از زمان شروع ثبت این آمار در سال ۲۰۱۶ است.

این رقم از جدیدترین گزارش موسسه رابرت کخ (RKI) مستقر در برلین درباره مرگ و میر ناشی از گرما گرفته شده است که دوره زمانی ۶ آوریل تا ۲ اوت را پوشش می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد امسال تاکنون تعداد افرادی که بر اثر گرما جان خود را از دست داده‌اند، به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین یک سال کامل بوده است.

در میان ۱۰ سال گذشته، به ویژه سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شاهد تعداد بالایی از مرگ و میر ناشی از گرما بوده‌ایم. طبق آخرین آمار موسسه رابرت کخ، در سال ۲۰۱۸، ۹۴۰۰ نفر بر اثر گرما جان خود را از دست دادند: در سال ۲۰۱۹، این رقم ۷۷۰۰ نفر بود.

تعداد کل مرگ و میر ناشی از گرما در سال جاری می‌تواند حتی بیشتر از آمار گزارش شده باشد. بر اساس گزارش موسسه رابرت کخ این فقط یک ارزیابی محافظه کارانه است.

امسال تعداد مرگ و میر ناشی از گرما به ویژه در دو ایالت زارلند و راینلاند-فالتز آلمان بسیار بالا بود. مرگ و میر ناشی از گرما در این دو ایالت به ترتیب ۴۳.۴ و ۳۸.۷ مرگ در هر ۱۰۰ هزار شهروند بود. این رقم در سراسر کشور ۱۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار شهروند بود.گرما بیشترین تلفات را در میان سالمندان دارد.

گرما به ویژه برای افراد مسن خطرناک است. حدود ۶۳۰۰ مورد مرگ در میان افراد ۸۵ سال و بالاتر ثبت شده است.

موج گرمای شدید در اواخر ژوئن نیز تأثیر قابل توجهی داشت. موسسه رابرت کخ تخمین می‌زند تنها در طول هفته ۲۲ تا ۲۸ ژوئن، حدود ۹۶۰۰ نفر بر اثر گرما جان خود را از دست داده‌اند. در بسیاری از نقاط آلمان، دمای هوا در آن روز‌ها حدود ۴۰ درجه سانتیگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) بود.