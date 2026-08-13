به مناسبت شهادت امام رضا (ع) خدمات پزشکی و درمانی رایگان توسط سپاه ناحیه مرند به بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان یامچی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رشید صادقی فرمانده سپاه ناحیه مرند گفت:به مناسبت شهادت امام رضا (ع) و در طرح مهر ماندگار درمانگاه سپاه ناحیه مرند به بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان یامچی خدمات پزشکی و درمانی را به صورت رایگان ارائه کرد این طرح در تمام روستا‌ها و مناطق محروم بر حسب نیاز آن مناطق اجرا خواهد شد.

وی افزود:خدمات پزشکی، تست قندخون، فشارخون ، خدمات مشاوره‌ای و درمانی و دارویی از جمله خدماتی هستند که درمانگاه سپاه ناحیه مرند برای ۵۰۰ نفر از شهروندان یامچی به صورت رایگان ارائه کرد.