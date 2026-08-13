پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت معرفی مشمولان غیر غایب پذیرفته شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار"رحمان علیدوست"؛ گفت: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تاخیر در برگزاری کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد برای تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و متعاقبا تاخیر در اعلام نتایج نهایی پذ یرفته شدگان دانشگاهها، سازمان وظیفه عمومی فراجا جهت رفع نگرانی مشمولان و خانوادههای آنان، مهلت معرفی مشمولان غیر غایب را به مدت دوماه تا پایان آبان ماه تمدید کرد.
وی افزود: مهلت معرفی کلیه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل خرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۴ در مقاطع کارشناسی و پایینتر که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود فرصت داشتند، به مدت دو ماه تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد:
مشمولان غیر غایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ماههای شهریور، مهر و آبان ماه امسال که منتظر نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هستند، با ارائه برگ ثبت نام در کنکور سراسری یا کنکور کارشناسی ارشد میتوانند تا تاریخ یکم آذرماه سال جاری از تمدید مهلت معرفی بهرهمند شوند.
وی گفت: این دسته از مشمولان در صورت قبولی در دانشگاه و احراز شرایط ادامه تحصیل میتوانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهرهمند شوند و از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.police.ir برای ثبت معافیت تحصیلی خود اقدام و در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل میبایست حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
گفتنی است؛ مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.