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ادامه میدان‌داری مردم در اجتماعات شبانه دفاع از وطن و خون‌خواهی رهبر شهید

بیش از پنج ماه است که مردم در اجتماعات شبانه از وحدت در برابر دشمن و لزوم حفظ انسجام می‌گویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۶:۵۵
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برچسب ها: میدان داری ، اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، وحدت و انسجام ملی
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