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دوره مربیگری پدلبورد با حضور ۸۶ شرکتکننده زن و مرد در ساحل شهرستان نور برگزار و برای ۵۰ مربی گواهی مهارت صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پدلبورد از رشتههای ورزشی است که به تعادل، تمرکز و مهارت نیاز دارد و با توجه به فعالیت آن در محیطهای آبی، آشنایی ورزشکاران با اصول امداد و نجات و نحوه مقابله با شرایط بحرانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر اساس اعلام مسئولان این رشته، حدود ۸ هزار ورزشکار سازمانیافته در رشته پدلبورد فعالیت دارند که حدود ۳۰ درصد از این تعداد در سال گذشته به جمع ورزشکاران این رشته اضافه شدهاند.
دوره مربیگری پدلبورد پس از حدود ۲ سال و نیم در ساحل شهرستان نور برگزار شد و ۴۶ مرد و حدود ۴۰ زن در این دوره شرکت کردند.
مسئولان این رشته توسعه باشگاههای ورزشی و حمایت شهرهای ساحلی و استانهای ساحلی از اماکن ثبتشده و سازمانیافته پدلبورد را از راهکارهای توسعه این رشته عنوان کردند.
همچنین کمبود اماکن آموزشی متناسب با تعداد ورزشکاران، از جمله چالشهای پیش روی توسعه پدلبورد اعلام شد.
در این دوره آموزشی برای ۵۰ مربی گواهی مهارت صادر شد و قرار است تا پایان سال چهار دوره دیگر در این رشته برگزار شود.
مازندران همچنین اواسط شهریور میزبان مسابقات پدل قهرمانی کشور خواهد بود.
گزارش از ایوب رضوانی