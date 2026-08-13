سازماندهی چاههای فرم یک بر اساس قانون برنامه هفتم؛
سومین نشست ساماندهی چاههای کشاورزی روستاهای شهرستان شازند
سومین نشست بررسی مسائل و مشکلات آب و ساماندهی چاههای کشاورزی روستاهای شهرستان شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشستی در خصوص مسائل و مشکلات آب و ساماندهی چاههای کشاورزی روستاهای شهرستان شازند با حضور مسئولان شهرستانی و استانی و چند تن از کشاورزان و اهالی این روستا در محل دفتر نماینده شازند برگزار شد.
مهندس هوشنگ هادیان پور نماینده مردم شازند گفت: سومین جلسه تنش آبی روستای غینر با محوریت تعیین و تکلیف چاههای فرم ۱ روستای غینر شهرستان شازند با حضور مسئولین و کشاورزان این روستا برگزار شد.
وی افزود: روستای غینر ۲۰۰ حلقه چاه فرم یکی دارد که هر کدام ۸۵ صدم لیتر بر ثانیه دبی دارند که با این مقدار آب نمیتوانند زمینهای خود را آبیاری کنند و در عین حال با توجه به اینکه این چاهها تعیین و تکلیف نشده مجوز برق و گازوئیل نیز به آنها اختصاص پیدا نمیکند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت:ما در حال برنامه ریزی هستیم تا این ۲۰۰ حلقه چاه فرم یکی در قالب ۵۰ چاه تجمیع شوند و UTM چاههایی که قرار است در آینده تجمیع و حفاری شوند را تحویل آب منطقهای استان دهیم.
وی افزود: سهمیه مناسبی که هم مشکل آب منطقهای و کشاورزان برطرف شود را به آنها اختصاص دهیم تا اشتغال، تولید، درآمد آنها حفظ شود و هم از مهاجرت کشاورزان به منطقهای دیگر نیز ممانعت به عمل بیاید.
حسین اسدی مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی گفت: چاههای فرم یک روستای غینر، کزاز و بخشی از روستاهای شهرستان شازند تعداد بسیار بالایی دارند.
بر اساس تکلیفی که بر اساس قانون برنامه هفتم بر عهده آب منطقهای است که آن را تعیین و تکلیف کند این است که بر اساس قوانین ما باید تمام این چاهها را پلمپ میکردیم.
وی افزود: اما با پیگیریها و درخواست نماینده مردم شازند تا به امروز آنها پلمپ نشدند تا به صورت هدفمند سازماندهی شوند و حق و حقوق آنها را ادا کنیم.
او گفت: اما همه این موارد مشروط به این است که این کشاورزان نیز به این موضوع پایبند باشند وگرنه باید مطابق با مقررات به پلمپ و پر کردن چاهها خواهیم پرداخت.
بر اساس تصمیمات جلسه، مقرر شد با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی، اداره امور آب و سازمان نظام مهندسی، اطلاعات مربوط به مساحت اراضی، تعداد چاهها، نوع چاهها و میزان آب موردنیاز (لیتر بر ثانیه) متناسب با سطح اراضی بهصورت دقیق و کارشناسی مشخص شود تا پیگیریها و اقدامات لازم بعدی صورت گیرد.