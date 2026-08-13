به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، معاینات پزشکی ورزشی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا از یک ماه قبل آغاز شده است و تا به حال ۳۲۰ ورزشکار مرد و زن در قالب ۳۰ تیم تحت معاینه قرار گرفته‌اند.

این معاینات در بخش‌های داخلی، تخصصی قلب و عروق، ارتوپدی و پزشکی ورزشی و در حوزه‌های تغذیه، روانشناسی، دوپینگ، دندانپزشکی و چشم پزشکی انجام می‌شود.

در چند روز آینده شمشیربازان تیم ملی نیز تحت معاینه قرار می‌گیرند.