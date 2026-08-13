به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین خوانساری با اشاره به اینکه این میزان خرید نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش دارد، گفت: امسال هر کیلو گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده و تا امروز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان از دولت است که تلاش می‌شود تا هفته آینده پرداخت شود.

وی افزود: کبودراهنگ با ۷۵ هزار تن، نهاوند با ۶۵ هزار تن و اسدآباد با ۶۱ هزار تن در رده‌های اول تا سوم خریداری گندم هستند و خرید گندم از کشاورزان در ۵۶ مرکز خرید تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.