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مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از خرید ۳۸۱ هزار تن گندم تا کنون از کشاورزان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین خوانساری با اشاره به اینکه این میزان خرید نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش دارد، گفت: امسال هر کیلو گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده و تا امروز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان از دولت است که تلاش میشود تا هفته آینده پرداخت شود.
وی افزود: کبودراهنگ با ۷۵ هزار تن، نهاوند با ۶۵ هزار تن و اسدآباد با ۶۱ هزار تن در ردههای اول تا سوم خریداری گندم هستند و خرید گندم از کشاورزان در ۵۶ مرکز خرید تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.