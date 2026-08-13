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برداشت محصول برنج از ۳۰ هزار هکتار شالیزارهای استان گیلان آغاز شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اعلام خبر رسیدگی ۶۰ درصدی شالیزارهای استان، از برداشت محصول در ۳۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری خبر داد.
صالح محمدی با بیان اینکه گیلان به عنوان دومین تولیدکننده برنج، حدود ۳۰ درصد نیاز کشور را تأمین میکند، افزود: از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان، ۹۸ درصد خوشه دادهاند و ۸۵ درصد در مرحله خوشه دهی قرار دارند.
او با اشاره به شرایط مطلوب بارشها و ذخایر آبی، از افزایش پنج درصدی تولید در واحد سطح خبر داد و گفت: با توجه به سطح بالای مکانیزاسیون، پیشبینی میشود ۹۱ درصد برداشت محصول در استان بهصورت مکانیزه انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین به تلاشهای مرکز تحقیقات برنج برای معرفی ارقام پربازده و باکیفیت اشاره کرد و افزود: رقم جدید «هستی» با مقاومت در برابر تنش خشکی و افزایش تولید ۱.۵ تا ۲ تن در واحد سطح، در سال جاری در ۱۳۰۰ هکتار کشت شده است. این سازمان در راستای ارتقای کیفی و کمی، برنامهریزی گستردهای برای تولید ۲۵۰۰ تن بذر ارقام گواهی شده و مادری در دستور کار دارد.