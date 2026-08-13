به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی افزود: این استان در شاخص مرگ نوزادان با ثبت رکورد ۶ در هزار تولد زنده، رتبه هفتم کشور را از آنِ خود کرد.

وی اضافه کرد: در شاخص مرگ نوزادان، در حالی که هدف ملی نرخ کمتر از ۷ در هزار تولد زنده است، استان با ثبت رکورد ۶ در هزار تولد زنده، از این هدف فراتر رفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت: وضعیت کهگیلویه و بویراحمد در شاخص مرگ و میر مادران باردار نیز ۱۲ درصد از میانگین ملی مطلوب‌تر است.

پناهی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، این شاخص در دوره پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۲۹.۷ در یک‌صد هزار تولد زنده، نسبت به میانگین کشوری (۳۳.۵) پایین‌تر بوده و ۱۲ درصد از شاخص ملی بهتر است.

وی تصریح کرد: تعداد مرگ‌ومیر مادران باردار در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ از ۵ مورد به ۳ مورد کاهش یافته و خوشبختانه در سال ۱۴۰۵ تاکنون هیچ‌گونه موردی از مرگ مادر باردار در استان ثبت نشده است.

وی با بیان اینکه استان در محدوده سبز و پایین‌تر از میانگین کشوری قرار گرفته است، این موفقیت را با توجه به شرایط سخت گذر بودن و محدودیت‌های مواصلاتی استان، ارزشمند و جلوتر از بسیاری از دانشگاه‌های کشور ارزیابی کرد.