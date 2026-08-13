پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه
عاشقان امام مهربانیها مسیر ۲۵ کیلومتری حاجی آباد تا روستای شاهرخت شهرستان زیرکوه را برای عرض ارادت به امام رضا (ع) پیمودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، دلدادگان و عزاداران شهرستان زیرکوه مسیر ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان و سه مسیر از روستاهای مرزی تا امامزاده سعدالله روستای شاهرخت را پیاده پیمودند.
در این همایش بیش از ۱۵ هزار نفر شرکت کرده بودند و حدود ۷۰ موکب پذیرای عزاداران بود.
پیاده روی بزرگ عزاداران امام رضا (ع) یکی از سنتهای دیرینه مردم منطقه زیرکوه و قاینات است.
پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه پیاده روی ۲۵ کیلومتری دلدادگان رضوی در زیرکوه