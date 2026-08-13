به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، دلدادگان و عزاداران شهرستان زیرکوه مسیر ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان و سه مسیر از روستا‌های مرزی تا امامزاده سعدالله روستای شاهرخت را پیاده پیمودند.

در این همایش بیش از ۱۵ هزار نفر شرکت کرده بودند و حدود ۷۰ موکب پذیرای عزاداران بود.

پیاده روی بزرگ عزاداران امام رضا (ع) یکی از سنت‌های دیرینه مردم منطقه زیرکوه و قاینات است.



