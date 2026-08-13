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سریال «روزی روزگاری آبادی» ساخته حسین سهیلی زاده از جمعه ۲۳ مرداد ماه از شبکه تماشا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از جمعه ۲۳ مرداد سریال «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و کنندگی علی مهام ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه تماشا سیما میرود.
در این سریال جمعی از بازیگران از جمله فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمد جواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی حضور دارند. علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزت الله رمضانی نیز به صورت افتخاری در سریال حضور دارند. در کنار آنها بیش از ۳۰ بازیگر دیگر نیز در نقشهای اصلی و مکمل ایفای نقش کردهاند.
این سریال داستان بازگشت داوود به همراه مادرش به روستای زادگاهش است. بازگشتی که او را درگیر چالشهای خانوادگی رقابت بر سر کسب و کار بسته و کشف رازی مشکوک میکند.
سریال «روزی روزگاری آبادی» هر روز در ساعتهای ۲ و ۹ از شبکه تماشا بازپخش میشود.