رئیس پلیس راه استان قزوین، از توقیف یک دستگاه سواری سمند به علت سرعت غیرمجاز ۱۸۱ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین–زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار داشت: مأموران پلیس راه در اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، این خودرو را که با سرعت بحرانی در آزادراه قزوین_ زنجان در حال تردد بود، شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه خودرو حداقل به مدت ۷۲ ساعت در توقیف پلیس قرار خواهد ماند، تأکید کرد رانندگی با سرعت بحرانی خط قرمز پلیس بوده و برخورد پلیس راه با رانندگان پرخطر و مرتکبان تخلفات حادثه‌ساز، بدون اغماض و شدید خواهد بود.

سرهنگ تقی‌خانی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از رفتار‌های پرخطر پرهیز کنند؛ چراکه چند کیلومتر سرعت بیشتر، می‌تواند یک سفر عادی را به یک حادثه دردناک جبران‌ناپذیر تبدیل کند.