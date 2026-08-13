به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام اعلام کرد: از زمان اعلام ممنوعیت داشتن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان در استرالیا، بیش ۴۶۰ هزار حساب در اینستاگرام و ۲۹۴ هزار حساب کاربری در فیسبوک مسدود شده است.

همچنین این شرکت به مقام‌های استرالیایی قول داد که اقدامات بیشتری در این زمینه انجام می‌دهد. از ابتدای سال جاری میلادی در استرالیا استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شده است.

­کانبرا همچنین اعلام کرد، سکو‌هایی که این قانون را نقض می‌کنند ۷۰ میلیون دلار جریمه خواهند شد.

مقام‌های استرالیایی، اما می‌گویند شماری از شبکه‌های اجتماعی اقدامات کافی برای اجرای این قانون انجام نداده‌اند و نهاد ناظر اینترنت این کشور در حال بررسی اقدامات قانونی علیه پلتفرم‌هایی است که از قانون پیروی نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های چند نهاد پژوهشی استرالیایی، در سه ماه نخست اجرای این ممنوعیت، بیش از هشت نفر از هر ۱۰ نوجوان زیر ۱۶ سال هم‌چنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند.

دولت استرالیا این قانون را با نگرانی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان وضع کرده است. درهمین حال، مقام‌های این کشور حداکثر جریمه عدم رعایت قانون را به ۹۹ میلیون دلار استرالیایی افزایش داده‌اند.