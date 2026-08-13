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هشت زندانی محکوم به قصاص در زندان مرکزی مشهد از اربعین حسینی تا شهادت ثامن الحجج (ع)، با گذشت کریمانه اولیاء دم از چوبهدار رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیریت اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی گفت: پس از پیگیری و مداخلات فنی کارگروه صلح و سازش مددکاری زندان مرکزی مشهد، شکات پرونده این هشت زندانی به حرمت اربعین حسینی و ایام عزاداری پایان ماه صفر و شهادت حضرت ثامنالحجج (ع)، از حق شرعی و قانونی خود گذشتند.
غلامرضا روشان افزود: این زندانیان ۲۷ تا ۶۵ ساله که در پروندههای جداگانه مرتکب قتل عمد شده بودند، با قرار گرفتن در چرخه فرآیندهای اصلاحی و تربیتی، واجد شرایط مساعدت تشخیص داده شدند و با پیگیری مددکاران پروندههای صلح و سازش قتل زندان مرکزی مشهد از قصاص رهایی یافتند.
وی ادامه داد: اولیاء دم پنج زندانی به طور قطعی و سه زندانی دیگر نیز به صورت مشروط از حق قصاص خود گذشتند.
وی بیان کرد: این زندانیان با تحمل کیفر بین ۲ و ۶ سال حبس در این ندامتگاه با اعلام گذشت اولیاء دم در انتظار تصمیم نهایی مراجع قضایی و صدور مدت حبس جنبه عمومی جرایم خود هستند.