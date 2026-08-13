یک کشته و ۶ مصدوم در حادثه رانندگی محور آذرشهر_تبریز
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با عوامل آسفالتکاری در محور آذرشهر_تبریز خبر داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثهدیدگان انجام دادند.
وی ادامه داد:این حادثه یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند.