آتشسوزی تابلو برق در کنگان به علت گرمای شدید و افزایش بار
مدیر برق شهرستان کنگان گفت: تابلو برق زیر یک دستگاه ترانس ۴۰۰ کاوآ در این شهرستان بهدلیل افزایش بار مصرف و فشار بر شبکه، همزمان با دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰۰ درصد دچار آتشسوزی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عزیزاله سطحانیان در توضیح این خبر اظهار کرد: تابلو برق زیر ترانس ۴۰۰ کاوآ در شهرستان کنگان در پی افزایش شدید بار مصرف و فشار واردشده به شبکه برق دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: گرمای شدید هوا با دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰۰ درصد نیز از عوامل مؤثر در بروز این حادثه و وارد شدن فشار بیشتر به تجهیزات شبکه بوده است.
مدیر برق شهرستان کنگان با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، بر ضرورت مدیریت مصرف و همکاری مشترکان برای جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف به شبکه تأکید کرد.
سطحانیان از شهروندان خواست با کاهش مصرف برق، بهویژه در ساعتهای اوج بار، از استفاده همزمان وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند و همچنین با پیوستن به پویش ۲۵ درجه و یک کولر کمتر، قرار همدلی به پایداری شبکه برق و از بروز حوادث احتمالی برای تجهیزات برق جلوگیری شود.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط شدید گرما و رطوبت در شهرستان کنگان، مدیریت مصرف برق و رعایت توصیههای شرکت توزیع نیروی برق از سوی مشترکان اهمیت بیشتری دارد.
مدیر برق شهرستان کنگان تصریح کرد: در حال حاضر همکاران اتفاقات و عملیات مشغول ترمیم و اصلاح کابلهای سوخته شده و رفع مشکل شبکه برق هستند.