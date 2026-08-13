آتش‌سوزی تابلو برق در کنگان به علت گرمای شدید و افزایش بار

مدیر برق شهرستان کنگان گفت: تابلو برق زیر یک دستگاه ترانس ۴۰۰ کاوآ در این شهرستان به‌دلیل افزایش بار مصرف و فشار بر شبکه، همزمان با دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۱۰۰ درصد دچار آتش‌سوزی شد.