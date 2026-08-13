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تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از ۲۳۰ هزار هکتار شالیزارهای مازندران برداشت شده و ۸۰ هزار هکتار نیز به کشت مجدد نشا و پرورش رتون اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برداشت برنج در بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۵ درصد از سطح ۲۳۰ هزار هکتاری شالیزارهای مازندران برداشت شده است.
هادی باقری افزود: عملیات برداشت برنج در سایر اراضی شالیزاری استان همچنان ادامه دارد و همزمان کشت مجدد نشا و پرورش رتون نیز در مزارع استان در حال انجام است.
وی گفت: تاکنون ۵۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری به نشای مجدد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به پرورش رتون اختصاص یافته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در مجموع ۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به کشت مجدد نشا و پرورش رتون اختصاص یافته و پیشبینی میشود این سطح به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار برسد.
باقری با تأکید بر اهمیت بهرهوری حداکثری از اراضی شالیزاری گفت: اجرای طرح کشت مجدد و پرورش رتون در مناطقی که تنش آبی وجود ندارد، در افزایش تولید، امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی مؤثر است.
وی افزود: این طرح با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی همسو است و میتواند در خوداتکایی کشور برای تأمین برنج مورد نیاز نقش داشته باشد.