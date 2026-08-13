آبرسانی پایدار به ۱۲ هزار نفر در مجتمع آبرسانی فخرود درمیان
۱۲ هزار نفر در مجتمع آبرسانی فخرود از آب شرب پایدار و باکیفیت بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان از تعویض الکتروپمپ چاه فخرود خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، ۱۲ هزار نفر در مجتمع آبرسانی فخرود از آب شرب پایدار و باکیفیت بهرهمند می شوند.
احمدی شاهرخت افزود:این اقدام در خصوص ارتقای کیفیت خدمات رسانی و کاهش هدررفت آب انجام شده است.
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