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تصادف پژو ۴۰۵ و بنز باری در جاده کازرون به شیراز یک فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنیبر تصادف پژو ۴۰۵ و بنز باری در کیلومتر ۳۶ جاده کازرون_شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون، با یک دستگاه خودرو نجات به محل اعزام شدند.
او در پایان گفت: این حادثه یک جانباخته مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از رها سازی پیکر فرد جانباخته را به عوامل انتظامی حاضر در حادثه تحویل دادند.