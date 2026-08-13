تصادف پژو ۴۰۵ و بنز باری در جاده کازرون به شیراز یک فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف پژو ۴۰۵ و بنز باری در کیلومتر ۳۶ جاده کازرون_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو نجات به محل اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه یک جان‌باخته مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از رها سازی پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی حاضر در حادثه تحویل دادند.