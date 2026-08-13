تخلیه صد‌ها بی‌خانمان، از جمله ۱۵۰ کودک خردسال، در پاریس

تخلیه صد‌ها بی‌خانمان، از جمله ۱۵۰ کودک خردسال، در پاریس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آناتولی، صد‌ها بی خانمان بامداد روز پنجشنبه از محوطه بیرونی "ساموسوشیال دو پاری"، (Samusocial de Paris) مرکز خدمات اجتماعی اضطراری شهر پاریس، پایتخت فرانسه تخلیه شدند.

این افراد بی خانمان برای مطالبه راهکار‌های اسکان اضطراری، نزدیک به یک ماه در آنجا چادر زده بودند.

در ویدیویی که سازمان بشردوستانه «یوتوپیا ۵۶ پاریس» در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، شمار زیادی از ژاندارم‌ها و نیرو‌های یگان ضد شورش در نزدیکی این محل واقع در منطقه ۱۳ پایتخت فرانسه مشاهده می‌شوند.

به گفته این انجمن، عملیات حدود ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شد و حدود ۴۵۰ نفر، از جمله نزدیک به ۱۵۰ کودک خردسال از این منطقه تخلیه شدند. مقامات هنوز این آمار را نکرده‌اند.

این انجمن اعلام کرد: بیش از صد ژاندارم و مامور یگان‌های ضد شورش مستقر شده‌اند. این انجمن همچنین این سوال را مطرح کرد که «آیا واقعا به تعداد کودکان مامور اجرای قانون حضور داشته‌اند؟».

روزنامه فرانسوی لوموند نیز گزارش داد: استانداری پس از گذشت چندین هفته از اشغال این مکان، خواستار تخلیه آن شده بود و قرار بود پیشنهاد‌هایی برای اسکان اضطراری، از جمله در تاسیساتی واقع در خارج از منطقه "ایل-دو-فرانس"، ارائه دهد.

این عملیات تخلیه در شرایطی صورت می‌گیرد که کارکنان "ساموسوسیال دو پاری" در اعتراض به کاهش بودجه و حذف اعلام شده ۸۶۱ ظرفیت اسکان شبانه، از ۲۳ ژوئن به اعتصابی بی سابقه دست زده‌اند.