امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روند هفتگی بازار سرمایه

بازار سرمایه هفته گذشته بازدهی بهتری نسبت به سایر بازار‌ها داشت. نوسانات قیمت‌های جهانی و توسعه ابزار‌های جدید به ورود پول به این بازار کمک کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۶:۱۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
خبرهای مرتبط

ایمیدرو: تاب‌آوری زنجیره فولاد بدون برنامه‌ریزی ممکن نیست

ابزار‌های جدید در مسیر ورود به بورس

رویکرد تازه صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن

حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی در نظام تامین مالی

ثبت حد نصاب جدید در بورس

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ، شاخص کل بورس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 