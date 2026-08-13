به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور گفت: ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه (دریاچه گهر) از تاریخ یکم شهریورماه امسال تا اطلاع ثانوی در راستای مدیریت علمی و اصولی اعمال می‌شود.

وی، هدف از اعمال این محدودیت را فراهم‌کردن فرصتی مناسب برای مدیریت و ساماندهی فعالیت‌های گردشگری، ارزیابی ظرفیت منطقه، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری پایدار و ارتقای کیفیت حفاظت از زیستگاه عنوان کرد تا حضور گردشگران در آینده بر اساس ظرفیت اکولوژیک واقعی و در چارچوب ضوابط و الزامات حفاظتی باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: همچنین با توجه به احتمال آغاز بارش‌های زودهنگام و تغییرات شرایط جوی در منطقه کوهستانی اشترانکوه، ارتقای سطح ایمنی، تامین امنیت گردشگران و افزایش آمادگی و ایمنی نیرو‌های حفاظتی از دیگر ملاحظات مهم در اتخاذ این تصمیم مدیریتی است.

فرمان‌پور گفت: بر این اساس، تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی در خصوص ظرفیت گردشگری، شرایط اکولوژیک، الزامات حفاظتی و ملاحظات ایمنی، از ورود گردشگران، برگزاری تور‌ها و برنامه‌های گردشگری در محدوده دریاچه گهر و منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه جلوگیری خواهد شد.

وی از عموم هموطنان، گردشگران، تورگردانان و جوامع محلی خواست ضمن احترام به ضوابط و مقررات مناطق تحت حفاظت، با محیط‌بانان و دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.

فرمان پور افزود: اشترانکوه و دریاچه گهر، سرمایه‌ای ارزشمند برای طبیعت، گردشگری پایدار و نسل‌های آینده هستند و مدیریت امروز، ضامن بهره‌مندی پایدار از این میراث طبیعی در آینده است.

دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی ایران با ویژگی‌های اکولوژیکی منحصر‌به‌فرد است که در کوه سن‌بران بلندترین رشته‌کوه اشترانکوه و در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود واقع شده است.