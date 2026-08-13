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در ۳۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی میاندوآب، طرح مبارزه بیولوژیک با آفات اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مزارع گوجه فرنگی در میاندوآب که با استفاده از رهاسازی عوامل بیولوژِیک زنبور پارازیتوئید براکون و تریکوگراما با دو آفت کرم میوه خوار (هلیوتیس) و مینوز مبارزه شده بود، در بازدید مشترک نمایندگانی از مدیریت حفظ نباتات کشور و شهرستان ارومیه و نماینده انسکتاریوم بخش خصوصی طرف قرارداد، بررسی شد.
ترویج مبارزات بیولوژیک در اراضی کشاورزی و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک، تاثیر بسزایی در تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان، کاهش وابستگی به سموم شیمیایی و ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی دارد. این طرح در قالب برنامههای ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور، با استفاده از عوامل مفید طبیعی با رهاسازی زنبور تریکوگراما و براکون تاکنون در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی اجرا شده است.
این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی و ارزیابی عملکرد عوامل بیولوژیک رهاسازی شده صورت گرفت.