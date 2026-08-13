به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مزارع گوجه فرنگی در میاندوآب که با استفاده از رهاسازی عوامل بیولوژِیک زنبور پارازیتوئید براکون و تریکوگراما با دو آفت کرم میوه خوار (هلیوتیس) و مینوز مبارزه شده بود، در بازدید مشترک نمایندگانی از مدیریت حفظ نباتات کشور و شهرستان ارومیه و نماینده انسکتاریوم بخش خصوصی طرف قرارداد، بررسی شد.

ترویج مبارزات بیولوژیک در اراضی کشاورزی و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک، تاثیر بسزایی در تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان، کاهش وابستگی به سموم شیمیایی و ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی دارد. این طرح در قالب برنامه‌های ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور، با استفاده از عوامل مفید طبیعی با رهاسازی زنبور تریکوگراما و براکون تاکنون در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی اجرا شده است.

این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی و ارزیابی عملکرد عوامل بیولوژیک رهاسازی شده صورت گرفت.