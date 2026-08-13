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استاد دانشگاه و محقق تاریخ اسلام در اجتماع شبانه مردم قائمشهر، مقاومت و ایستادگی را تنها راه مقابله با تهدیدهای دشمنان دانست و گفت: ایران امروز در برابر فشارهای سیاسی و تهدیدها در موضع قدرت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدحسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه و محقق تاریخ اسلام، در اجتماع شبانه مردم شهرستان قائمشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ایران اسلامی با تکیه بر منطق مقاومت از این عرصه سرافراز بیرون آمد و امروز به جایگاه ابرقدرتی جدید در جهان رسیده است.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا افزود: این کشور در مقایسه با ایران از پیشینه تمدنی برخوردار نیست و دشمنان در تلاش برای ضربه زدن به ایران اسلامی ناکام ماندهاند.
رجبی دوانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: رهبریهای امام شهید و امام جدید امت موجب شد دشمن ضربه سنگینی دریافت کند و امروز نیز در برابر تحولات منطقهای و فشارهای سیاسی در موضع ضعف قرار گیرد.
این محقق تاریخ اسلام درباره تنگه هرمز و واکنش کشورهای غربی به تحولات اخیر افزود: ایران اسلامی امروز به یک ابرقدرت جدید و ابرقدرت چهارم جهان تبدیل شده و باید به ایران احترام گذاشت.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد کشور از مذاکره به مقاومت گفت: راهی جز جهاد و ایستادگی در برابر دشمن وجود ندارد و این مسیر کشور را در برابر تهدیدها بیمه خواهد کرد.
رجبی دوانی در پایان گفت: دشمن در صورت هرگونه اقدام خصمانه، با پاسخ سختتری روبهرو خواهد شد.