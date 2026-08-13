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شبهای پیشرو در شبکههای ورزش و نسیم، با پخش رقابتهای مهم دو و میدانی قاره سبز و آغاز پخش مجموعه جدید «قصههای هومن و جنابخان»، با تنوع محتوایی ویژهای همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رقابتهای قهرمانی دو و میدانی اروپا از امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد، با حضور برترین ورزشکاران قاره سبز آغاز میشود.
شبکه ورزش بر اساس جدول پخش، این رویداد مهم را از ساعت ۲۲:۳۰ امشب در قالب برنامه «مثبت ورزش» بهصورت مستقیم و با گزارشگری اختصاصی روی آنتن میبرد.
این رقابتها که به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت، یکی از مهمترین رویدادهای دو و میدانی اروپا محسوب میشود که در آن ورزشکاران برای کسب مدالهای قهرمانی با یکدیگر رقابت میکنند.
در بخش دیگری از تغییرات جدول پخش، شبکه نسیم همزمان با آغاز ماه ربیعالاول، مجموعه «قصههای هومن و جنابخان» را به روی آنتن میآورد.
پخش این مجموعه از امشب پنجشنبه ۲۲ مرداد، ساعت ۲۲:۳۰ آغاز میشود.
برنامه «قصههای هومن و جنابخان» که با هدف ایجاد فضایی متفاوت و سرگرمکننده برای مخاطبان تهیه شده است، از هفته آینده بهصورت منظم در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در جدول پخش شبکه نسیم قرار خواهد گرفت.