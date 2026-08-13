رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در واکنش به سخنان نخست‌وزیر ژاپن که گفته بود جزایر کوریل سرزمین ذاتی ژاپن است گفت: با عواقب هولناک توهم و گمراهی خود روبه‌رو خواهید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در واکنش به سخنان نخست‌وزیر ژاپن مبنی بر اینکه جزایر کوریل سرزمین ذاتی ژاپن است، گفت: هر کسی که درک نمی‌کند این جزایر متعلق به روسیه است، با عواقب هولناک توهم و گمراهی خود روبه‌رو خواهد شد.

مدودف روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سخنان نخست وزیر ژاپن درباره جزایر کوریل، چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ این جزایر جزو خاک روسیه بوده، هست و خواهد بود.

پیش از این، سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن، سفر روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، به جزیره ایتوروپ – بزرگترین جزیره از جزایر مورد مناقشه کوریل - را «غیرقابل قبول» خواند و اظهار داشت که اصالت این سرزمین، ژاپنی است.