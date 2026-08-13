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عملیات پاکسازی سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام از آلودگیهای نفتی با مشارکت نهادهای اجرایی و جوامع محلی آغاز شد
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در پی بروز آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام، عملیات پاکسازی این مناطق با بسیج امکانات دستگاههای اجرایی، مشارکت جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد در حال اجراست.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به این رویداد، آلودگی ایجاد شده را از پیامدهای تجاوزات نظامی دانست که زیستبوم ساحلی و دریایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین روز گذشته، امید صدیقی، مدیرکل دفتر آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، با تشریح جزئیات اقدامات میدانی گفت: طی روزهای اخیر بخشهایی از سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه و بخش محدودی از جزیره هنگام دچار آلودگی نفتی شد که تیمهای تخصصی اداره کل محیطزیست هرمزگان بلافاصله برای پایش و ارزیابی منطقه اعزام شدند.
او افزود: با هماهنگی فرمانداری قشم، سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد قشم، عملیات جمعآوری لکههای نفتی با جدیت آغاز شده و تاکنون حدود ۹۵۰ متر از نوار ساحلی منطقه سوزا با استفاده از تجهیزات تخصصی و به روش دستی پاکسازی شده است.
عملیات پایش و پاکسازی مناطق آلوده تا رفع کامل آثار این آلودگی در سواحل مذکور با تمام توان ادامه دارد.